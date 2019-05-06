Οι υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι με τον Στρατή Κύτελη

Οι υποψήφιοι με τον συνδυασμό “Δύναμη Ενότητας” και με υποψήφιο Δήμαρχο Μυτιλήνης τον Στρατή Κύτελη:
ΚΥΤΕΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
(Υποψήφιος Δήμαρχος του Δήμου Μυτιλήνης)
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΓΙΑΣΟΥ
ΑΝΕΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
ΓΕΩΡΓΑΝΤΗ ΒΛΩΤΙΝΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΡΑΣ
ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ
ΤΖΑΝΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΦΑΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ
ΠΑΤΣΕΛΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΣΥΜΕΩΝ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΘΕΡΜΗΣ
ΔΙΜΠΑΜΠΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΟΥΝΕΛΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΗ
ΠΛΕΙΑΝΘΙΔΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ
ΒΑΛΕΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΧΟΥ
ΓΙΑΝΝΑΚΑ – ΒΑΣΙΛΟΥΔΗ ΕΡΙΦΥΛΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΔΑΓΚΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΔΟΛΚΑ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΚΑΠΤΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΤΟΥ ΣΥΜΕΩΝ
ΚΑΡΑΚΛΑ ΡΟΔΑΝΘΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΚΑΡΑΜΠΑΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΚΑΤΣΑΒΕΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΚΕΦΑΛΑ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΟΥΝΙΑΡΕΛΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ
ΚΟΥΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΜΑΡΙΝΑΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ
ΜΗΤΣΕΛΛΗ – ΚΟΥΛΟΥΜΑΡΙΕΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΟΥΖΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ
ΜΠΑΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ
ΜΠΟΥΡΟΥΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΞΥΝΕΛΛΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΣΗΦ
ΣΑΡΡΗΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΣΟΥΛΑΚΕΛΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΣΠΑΝΕΛΛΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
ΣΤΑΜΟΥ- ΚΑΡΑΧΑΛΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ
ΣΥΝΑΔΙΝΟΥ – ΒΑΣΙΛΑΡΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΤΖΙΜΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ
ΤΣΑΚΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ
ΦΛΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ
ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΨΟΥΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ
ΒΑΡΒΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΛΙΝΑΡΔΟΥ ΒΑΓΙΡΓΙΤΟΥΔΑ-ΒΕΡΑ
ΜΑΝΕΤΑ ΔΙΑΜΑΝΤΗ
ΜΕΛΙΓΟΝΙΤΗΣ ΡΑΦΑΗΛ