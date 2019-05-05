Οι 44 υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι με τον Μιχάλη Μαμάκο

Κατατέθηκε και επίσημα σήμερα στο Πρωτοδικείο Μυτιλήνης η υποψηφιότητα του Συνδυασμού «Αλλάζουμε τον τόπο μας», με υποψήφιο Δήμαρχο Μυτιλήνης τον Μιχάλη Μαμάκο.
Αναλυτικά οι 44 υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι του Συνδυασμού ανά Δημοτική Ενότητα.
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ:
ΜΑΜΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
1) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΑΣΟΥ
ΜΑΡΙΓΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΨΥΡΟΥΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΗΛΙΟΓΡΑΜΜΕΝΟΥ
2) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΕΡΑΣ
ΒΑΛΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΓΚΙΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΚΑΡΑ’Ι’ΣΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΑΡΑΓΚΟΥΛΙΑ ΕΛΕΝΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
3) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ
ΔΑΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΙΑΤΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ
ΨΩΜΑ ΖΩΓΡΑΦΙΑ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ
4) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΗΣ ΘΕΡΜΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΗ –ΜΟΥΤΑΦΗ ΑΣΠΑΣΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΟΥΤΟΥΓΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΣΠΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ
5) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΛΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΝΔΡΙΩΤΟΥ ΑΝΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΒΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΒΟΥΝΑΤΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΝΙΚΗΤΑ
ΓΕΩΡΓΗ ΠΕΛΑΓΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΓΚΙΝΑΊ΄ ΑΟΥΡΕΛΑ του ΛΕΚΕ
ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΑΒΒΑ
ΚΑΣΤΡΙΝΕΛΛΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
ΚΕΛΕΜΕΝΙ ΜΠΑΡΙΜΕ του ΑΝΤΡΕΑ
ΚΟΥΤΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ
ΚΡΟΜΜΥΔΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΛΕΜΟΝΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΑΛΑΜΑ ΠΕΛΑΓΙΑ του ΗΡΑΚΛΗ
ΜΕΛΙΓΩΝΙΤΗΣ ΡΑΦΑΗΛ του ΚΟΝΤΕΛΛΗ
ΜΕΤΑΞΗ ΤΑΞΙΑΡΧΟΥΛΑ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
ΜΟΡΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ
ΠΑΤΕΣΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
ΠΡΟΒΑΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ
ΣΚΟΥΡΚΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ
ΤΑΜΒΑΚΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΤΣΙΝΤΩΤΑ-ΨΩΜΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ
ΤΣΟΥΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΧΑΤΖΑΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΧΟΧΛΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
6) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ
ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΤΖΑΝΟΥ
ΒΟΥΝΑΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΔΡΕΑ
ΜΟΥΤΖΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
ΜΠΕΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ
ΜΩΡΑΊ΄ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ