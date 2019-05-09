Οι υποψήφιοι του συνδυασμού «Κοινωνία των δημοτών» για τον Δήμο Ικαρίας

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΚΟΧΙΛΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (ΛΕΥΤΕΡΗΣ) ΤΟΥ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ: ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1. ΓΙΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
2. ΓΛΑΡΟΥ ΑΛΚΜΗΝΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
3. ΚΑΛΑΜΠΟΓΙΑΣ ΣΙΜΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΓΥΡΙΟΥ
4. ΚΑΡΙΜΑΛΗΣ ΤΙΤΟΣ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
5. ΚΑΡΟΥΤΣΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
6. ΚΟΥΤΣΟΥΦΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΙΣΙΔΩΡΟΥ
7. ΚΡΑΤΣΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
8. ΜΑΛΑΧΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΝΥΜΦΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
9. ΤΣΑΝΤΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΥΔΗΛΟΥ: ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1. ΓΕΩ ΡΓΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
2. ΚΑΛΛΟΝΙΑΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
3. ΚΑΤΣΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
4. ΜΟΥΛΑ ΕΥΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
5. MOYΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
6. ΠΑΛΑΜΑΥΤΗ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑ
7. ΡΑΜΜΟΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
8. ΤΣΙΜΠΟΥΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΡΑΧΩΝ: ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1. ΚΑΡΙΜΑΛΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
2. ΚΑΡΙΜΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
3. ΚΟΧΙΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
4. ΣΕΡΤΣΟΥ (ΠΟΥΡΓΕΖΗ) ΒΑΡΒΑΡΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
5. ΣΠΑΝΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ (ΣΙΔΕΡΗΣ) ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
6. ΤΣΑΜΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ
7. ΦΑΚΑΡΟΣ ΕΛΙΣΑΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ