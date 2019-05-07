Η “ΔΥΝΑΜΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ” ανακοίνωσε τους υποψηφίους της

Απέσπασε θετικά σχόλια ή συμμετοχή της Σάμου στην διεθνή έκθεση “Ταξίδι 2019”7 Μαΐου 2019
Γ.Μπουρνούς:”Μέτρα μόνιμου χαρακτήρα για τους νησιώτες-Ξεκίνησε το πιλοτικό πρόγραμμα χορήγησης βίζας”7 Μαΐου 2019
Μοιράσου το άρθρο:
ΟΝΟΜΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ
“ΔΥΝΑΜΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ”
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΩΝ
Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΑΛΑΤΖΗΣ Γ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
- ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΝΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
- ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τουΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
- ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΑΚΗ ΕΥΓΕΝΕΙΑ τουΙΩΑΝΝΗ
- ΒΑΚΟΝΔΙΟΥ (ΜΑΡΓΑΡΩΝΗ) ΝΙΚΗ τουΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
- ΒΑΚΡΑ (ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ) ΒΑΣΙΛΕΙΑ τουΙΩΑΝΝΗ
- ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ τουΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
- ΖΩΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ τουΓΕΩΡΓΙΟΥ
- ΚΑΛΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τουΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
- ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΝΗ τουΑΡΤΕΜΙΟΥ
- ΛΑΝΔΡΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ τουΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
- ΜΑΘΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ τουΝΙΚΟΛΑΟΥ
- ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΚΗ (ΠΕΤΡΙΔΟΥ) ΜΑΡΙΑ τουΓΕΩΡΓΙΟΥ
- ΜΑΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τουΚΟΣΜΑ
- ΠΑΝΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ τουΝΙΚΟΛΑΟΥ
- ΠΑΝΟΥΣΟΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ τουΣΤΑΥΡΟΥ
- ΠΛΑΤΑΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τουΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
- ΣΑΡΑΝΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ τουΙΩΑΝΝΗ
- ΣΟΥΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τουΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
- ΦΙΛΙΠΠΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΩ τουΑΝΤΩΝΙΟΥ
- ΧΑΡΙΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ τουΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
- ΒΟΥΡΛΙΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ τουΠΡΟΔΡΟΜΟΥ
- ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΑ τουΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
- ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΆΓΓΕΛΟΣ τουΓΕΩΡΓΙΟΥ
- ΚΟΥΚΟΥΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ τουΙΩΑΝΝΗ
- ΝΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ τουΣΤΑΥΡΟΥ
- ΣΑΛΑΜΑΛΕΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ τουΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
- ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ τουΜΙΧΑΗΛ
- ΧΑΡΤΟΦΥΛΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ τουΙΩΑΝΝΗ
Μοιράσου το άρθρο: