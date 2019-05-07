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Η “ΔΥΝΑΜΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ” ανακοίνωσε τους υποψηφίους της

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ΟΝΟΜΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ

“ΔΥΝΑΜΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ”

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΩΝ

Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΑΛΑΤΖΗΣ Γ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

 

  1. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΝΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
  2. ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τουΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
  3. ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΑΚΗ ΕΥΓΕΝΕΙΑ τουΙΩΑΝΝΗ
  4. ΒΑΚΟΝΔΙΟΥ (ΜΑΡΓΑΡΩΝΗ) ΝΙΚΗ τουΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
  5. ΒΑΚΡΑ (ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ) ΒΑΣΙΛΕΙΑ τουΙΩΑΝΝΗ
  6. ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ τουΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
  7. ΖΩΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ τουΓΕΩΡΓΙΟΥ
  8. ΚΑΛΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τουΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
  9. ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΝΗ τουΑΡΤΕΜΙΟΥ
  10. ΛΑΝΔΡΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ τουΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
  11. ΜΑΘΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ τουΝΙΚΟΛΑΟΥ
  12. ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΚΗ (ΠΕΤΡΙΔΟΥ) ΜΑΡΙΑ τουΓΕΩΡΓΙΟΥ
  13. ΜΑΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τουΚΟΣΜΑ
  14. ΠΑΝΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ τουΝΙΚΟΛΑΟΥ
  15. ΠΑΝΟΥΣΟΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ τουΣΤΑΥΡΟΥ
  16. ΠΛΑΤΑΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τουΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
  17. ΣΑΡΑΝΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ τουΙΩΑΝΝΗ
  18. ΣΟΥΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τουΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
  19. ΦΙΛΙΠΠΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΩ τουΑΝΤΩΝΙΟΥ
  20. ΧΑΡΙΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ τουΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

 

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

 

  1. ΒΟΥΡΛΙΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ τουΠΡΟΔΡΟΜΟΥ
  2. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΑ τουΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
  3. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΆΓΓΕΛΟΣ τουΓΕΩΡΓΙΟΥ
  4. ΚΟΥΚΟΥΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ τουΙΩΑΝΝΗ
  5. ΝΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ τουΣΤΑΥΡΟΥ
  6. ΣΑΛΑΜΑΛΕΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ τουΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
  7. ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ τουΜΙΧΑΗΛ
  8. ΧΑΡΤΟΦΥΛΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ τουΙΩΑΝΝΗ

 

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Χάρης Ζαβουδάκης
[email protected]