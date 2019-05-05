Το ψηφοδέλτιο της “Αυτόνομης Συσπείρωσης Πολιτών Ικαρίας” για τον δήμο Ικαρίας

Υποψήφιος δήμαρχος: Γαγλίας Ηλίας του Αλεξάνδρου
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ
1. ΒΑΣΙΛΑΡΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
2. ΔΕΠΑΣΤΑ ΙΣΙΔΩΡΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
3. ΚΕΦΑΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
4. ΛΑΚΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
5. ΜΑΝΤΑΓΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ του ΠΕΤΡΟΥ
6. ΜΑΡΚΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ του ΠΑΝΤΕΛΗ
7. ΞΗΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ
8. ΠΕΡΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ
9. ΠΕΤΣΑΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
10. ΣΑΦΟΥ ΑΝΝΑ-ΣΟΦΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
11. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
12. ΣΠΑΧΗ ΕΥΤΥΧΙΑ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
13. ΤΡΙΠΟΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
14. ΤΣΑΜΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΥΔΗΛΟΥ
1. ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΑΓΓΕΛΗ
2. ΜΑΖΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
3. ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
4. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΙΩΑΝΝΗ
5. ΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
6. ΡΩΜΥΛΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
7. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
8. ΤΣΑΝΤΙΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΖΑΧΑΡΙΑ
9. ΧΑΛΒΑ ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
10. ΧΟΥΤΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΡΑΧΩΝ
1. ΓΙΑΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΑΡΙΣΤΟΥ
2. ΚΑΡΟΥΤΣΟΥ ΘΕΚΛΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
3. ΚΑΤΤΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
4. ΛΑΚΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ – ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ
5. ΛΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
6. ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ
7. ΜΑΛΑΧΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ
8. ΤΡΙΚΙΡΙΩΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ
1. ΑΒΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΝΔΡΕΑ
2. ΒΑΣΙΛΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
3. ΚΕΦΑΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
4. ΚΟΝΤΑΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
5. ΝΙΑΠΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ του ΘΕΟΦΑΝΗ
6. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
7. ΤΣΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
8. ΧΑΡΔΑΛΟΥΠΑ ΙΟΥΛΙΑ-ΛΑΜΠΡΙΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΔΗΛΟΥ
1. ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
2. ΒΑΤΟΥΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΠΕΤΡΟΥ
3. ΚΟΥΒΑΡΗ ΣΤΕΛΛΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
4. ΛΑΓΟΥ ΜΑΡΙΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
5. ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗ ΑΡΓΥΡΩ-ΣΥΛΒΙΑ του ΜΑΤΘΑΙΟΥ
6. DE WEERDT WIM (ΒΙΜ) του FRANCOIS
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΡΑΧΩΝ
1. ΒΑΤΟΥΓΙΟΥ-ΚΑΖΑΛΑ ΙΩΑΝΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ
2. ΒΡΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
3. ΚΑΡΟΥΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
4. ΚΟΥΒΔΟΣ ΦΟΙΒΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
5. ΚΟΧΙΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
6. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΗΛΙΑ
7. ΤΣΑΜΟΥΔΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
8. ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓ. ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ
1. ΚΑΡΝΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
2. ΜΑΝΔΑΡΑΚΑ ΑΣΠΑΣΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
3. ΜΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΖΑΝΝΗ
4. ΜΠΙΡΤΑΧΑ – ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ (ΕΦΗ) του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ
5. ΣΑΜΙΩΤΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ
6. ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΟΦΙΑΝΟΥ