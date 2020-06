Επίκαιρη Ερώτηση στη Βουλή για τη μειωμένη παραγωγή στην ελαιοκομία λόγω καύσωνα

Μοιράσου το άρθρο:

Τη στήριξη των ελαιοπαραγωγών που υπέστησαν ζημιές λόγω των υψηλών θερμοκρασιών του Μαΐου , ζητά με ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή ο τομέαρχης αγροτικού του ΣΥΡΙΖΑ Σταύρος Αραχωβίτης . Όπως σημειώνει “τις ημέρες 16, 17, 18 τρέχοντος Μαΐου και ενώ η ανθοφορία της ελιάς βρισκόταν σε πλήρη εξέλιξη στις περισσότερες περιοχές της χώρας, επικράτησαν παρατεταμένα πολύ υψηλές θερμοκρασίες, ασυνήθιστες για την εποχή, που σε πολλές περιοχές έφτασαν σε ιστορικά ύψη -ρεκόρ.

Το στάδιο της ανθοφορίας και της καρπόδεσης είναι τα πλέον κρίσιμα στον κύκλο του φυτού. Θερμοκρασίες πάνω από 35ο C επηρεάζουν την γονιμότητα του άνθους και το μέγεθος της ζημιάς έχει να κάνει με την χρονική διάρκεια των υψηλών θερμοκρασιών. Το κρίσιμο τριήμερο συνέπεσε να επικρατήσουν και πολύ υψηλές θερμοκρασίες, πάνω από 35ο C έως και 41ο C, και μεγάλη διάρκεια σε ώρες ανά ημέρα και επανάληψη για 3 συνεχόμενες ημέρες.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα δεδομένα από αρχείο, σε 18 περιπτώσεις έως σήμερα η θερμοκρασία το Μάιο ξεπέρασε τους 35 βαθμούς. Οι οκτώ περιπτώσεις (44%) έχουν παρατηρηθεί από το 1860 έως το 1990 (σε 130 έτη), ενώ οι 10 (56%) μετά το 1990 (μόνο σε 30 έτη), γεγονός που καταδεικνύει τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στη χώρα μας. Αφορούσαν δε, σχεδόν αποκλειστικά το τρίτο δεκαήμερο του μήνα και όχι προηγούμενα δεκαήμερα, όπως φέτος. Η ολοένα πιο πρώιμη εποχική μετατόπιση των ακραίων υψηλών θερμοκρασιών αποτελεί μια από τις κύριες εκδηλώσεις της κλιματικής αλλαγής στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Αν και η αποκάλυψη του πλήρους μεγέθους της ζημιάς στην καρπόδεση της ελιάς θα φανεί τις επόμενες ημέρες, οι πρώτες εκτιμήσεις των γεωπόνων των υπηρεσιών, ιδιωτών αλλά και των παραγωγών, αναφέρουν, πράγματι, μειωμένη καρπόδεση και αποβολή καρπιδίων ελιάς.

Σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Ασφάλισης του ΕΛΓΑ, οι ζημιές στην παραγωγή από υψηλές θερμοκρασίες κατά την καρπόδεση δεν αποζημιώνονται. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο Κανονισμός είναι παλιός και δεν έχει προσαρμοστεί στις νέες απαιτήσεις της εποχής με την τεράστια επίδραση της Κλιματικής αλλαγής. Ο ΣΥΡΙΖΑ, προκειμένου να θωρακίσει την αγροτική παραγωγή απέναντι στις νέες αυτές συνθήκες, είχε ξεκινήσει την αλλαγή του κανονισμού οργανωμένα και συνετά με την εκπόνηση αναλογιστικής μελέτης που θα έθετε τα επιστημονικά δεδομένα. Ωστόσο, αυτή η αλλαγή, όχι μόνον δεν προχώρησε από την κυβέρνηση της ΝΔ, αλλά οι ελαιοπαραγωγοί είδαν και υπέρογκες αυξήσεις στα ασφάλιστρα, που δεν δικαιολογούνται με βάση το απαρχαιωμένο ισχύον πλαίσιο..

Οι ελαιοπαραγωγοί βρίσκονται σε δυσμενέστατη θέση, βλέποντας σημαντική μείωση του εισοδήματός τους, εξαιτίας κυρίως των χαμηλών τιμών που επικράτησαν και συνεχίζουν να επικρατούν. Η πανδημία δυσχέρανε τις συνθήκες, συντελώντας στη διατήρηση των εξαιρετικά χαμηλών τιμών και στη μη διάθεση του ελαιόλαδου και των βρώσιμων ελιών. Το τελειωτικό χτύπημα ήρθε από τις υψηλές θερμοκρασίες στην καρπόδεση. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, είναι απολύτως απαραίτητο οι ελαιοπαραγωγοί της χώρας να τύχουν της υποστήριξης της πολιτείας με όλα τα μέσα και πόρους που μπορούν να διατεθούν

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Σκοπεύει, και αν ναι, με ποιόν τρόπο, να στηρίξει τους ελαιοπαραγωγούς της χώρας που υπέστησαν ζημιά στην παραγωγή τους από τις υψηλές θερμοκρασίες του Μαΐου;

2. Σκοπεύει, έστω και τώρα, να αξιοποιήσει τις δυνατότητες και τα εργαλεία που περιγράφονται στην επιστολή Hogan που έχει στα χέρια του από 17 Ιουλίου 2019 και να κάνει χρήση των συγκεκριμένων δυνατοτήτων για τη στήριξη του ελαιοκομικού τομέα;

