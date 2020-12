Υπεγράφη το Μνημόνιο Συνεργασίας για τo νέο ΚΥΤ στη Λέσβο

Μοιράσου το άρθρο:

Υπεγράφη από τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Νότη Μηταράκη, και την Επίτροπο Εσωτερικών Υποθέσεων της Ε.Ε., κ. Ylva Johansson, Μνημόνιο Συνεργασίας για τη δημιουργία πρότυπης δομής φιλοξενίας στη Λέσβο.

Σύμφωνα με το Υπουργείο η νέα δομή θα είναι προϊόν αγαστής συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Κυβέρνησης, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των ευρωπαϊκών οργάνων (EASO, FRONTEX, EUROPOL, FRA) και θα πληροί όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Θα έχει σύγχρονες και ανθεκτικές υποδομές, θα παρέχει πλήρη υγειονομική περίθαλψη και θα λαμβάνει υπόψιν τις ανάγκες των γυναικών, των παιδιών και των οικογενειών.

Europe and Greece work hand in hand to support both the local communities and the people who arrive on the Greek islands.

We will establish a new, up-to-standard reception centre on the island of Lesvos, bringing us closer to a sustainable solution for the island. #MigrationEU

— European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) December 3, 2020